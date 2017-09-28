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28 сен 2017

Новый удар по VAG: Scania оштрафована на 880 миллионов евро

Новый удар по VAG: Scania оштрафована на 880 миллионов евро
Автор фото: фирма-производитель

Не хватало концерну Volkswagen бед и убытков с Дизельгейтом, который продолжает раскручиваться по спирали, как очередной удар нанесла Еврокомиссия. Она оштрафовала Scania, входящую в концерн, на 880 миллионов евро за участие в картельном сговоре.

В ходе проведенного расследования (оно длилось с 1997 по 2011 год) Еврокомиссия выяснила, что Scania находилась в картельном сговоре с пятью другими производителями среднетоннажных и тяжелых грузовиков. Они договаривались о ценах и объемах расходов на технологическое развитие, необходимое для соответствия экологическим требованиям.

Кроме Scania в числе фигурантов дела оказались MAN, DAF, Daimler, Iveco и Volvo. Однако все они пошли на сделку со следствием признав свою вину, а Scania до последнего отрицала участие в сговоре и не признавала свою вину.

В решении Еврокомиссии говорится, что представители Scania согласовывали цены на среднетоннажные и тяжелые грузовики с другими производителями техники и даты внедрения новых технологических решений, делающих грузовики более экологичными.

С учетом того, что девять из десяти среднетоннажников и тяжелых грузовиков в Европе приходится на производителей, которые участвовали в картеле, Еврокомиссия посчитала их влияние на рынок крайне серьезным.

В решении отмечается, что картельный сговор действовал во время перехода от требований Евро-3 к Евро-6, однако, он не предусматривал каких-либо махинаций с целью занижения данных о вредных выбросах в атмосферу.

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При написании новости использовалась информация:
Еврокомиссия

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