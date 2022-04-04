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4 апр 2022

Новой Lada Vesta Sport быть?

Новой Lada Vesta Sport быть?

В сети появились снимки двух автомобилей семейства Vesta – седана и универсала. В описании фотографий указано, что перед нами новые Lada Vesta Sport, но так ли это на самом деле?

Вообще,  фирменных черт, присущих семейству Sport, на запечатленных машинах, на первый взгляд, нет. Мы не видим, ни фирменного обвеса, ни красных молдингов.  С другой стороны – корпуса передних зеркал окрашены в черный цвет, что характерно именно для Vesta Sport, а колесные диски крепятся пятью болтами, а не четырьмя. Этот признак, пусть и косвенный, также намекает на принадлежность к «заряженному» семейству.

Информации о будущей новинке пока мало. Помимо измененной внешности, Vesta Sport может получить модернизированный двигатель: некоторое время назад ходили слухи, что АвтоВАЗ сделает три версии мощностью от 150 до 180 лошадиных сил. Впрочем, несколько месяцев назад в беседе с представителями АвтоВАЗа корреспондентам Motorpage.ru заявили, что ждать появления новой Vesta Sport стоит не раньше 2023 года, а разработка заряженного универсала и вовсе находится в стадии заморозки из-за низкой рентабельности проекта.

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