Новому спорткару TVR быть!

Компания TVR , ранее принадлежавшая россиянину Николаю Смоленскому, вновь напомнила о себе. На это раз нынешний глава марки Лес Эдгар заявил журналу Evo, что поставки готовых спорткаров Griffith начнутся в четвертом квартале 2023 года либо в начале 2024-го.

Эту машину ждут уже на протяжении четырех лет. С чем связан такой долгий срок? Во-первых, на автомобиль долго не могли найти подходящий двигатель. В конце концов, представителям TVR удалось договориться с концерном Ford на использование силовых установок от Mustang . Речь идет о моторе V8, который развивает 506 лошадиных сил. Интересно, что в TVR заявили и об использовании гибридных и электрических силовых установок, однако такие машины появятся куда позже заявленных сроков.

Второй причиной долгого ожидания стали проблемы на сборочном предприятии в Уэльсе – завод требовал серьезного ремонта. Хорошо, что и эта проблема уже решена, так что все пятьсот машин (общий тираж) будут выпущены в установленный срок.