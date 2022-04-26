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26 апр 2022

Новому спорткару TVR быть!

Новому спорткару TVR быть!
Автор фото: фирма-производитель
Компания TVR, ранее принадлежавшая россиянину Николаю Смоленскому, вновь напомнила о себе. На это раз нынешний глава марки Лес Эдгар заявил журналу Evo, что поставки готовых спорткаров Griffith начнутся в четвертом квартале 2023 года либо в начале 2024-го.
Эту машину ждут уже на протяжении четырех лет. С чем связан такой долгий срок? Во-первых, на автомобиль долго не могли найти подходящий двигатель. В конце концов, представителям TVR удалось договориться с концерном Ford на использование силовых установок от Mustang. Речь идет о моторе V8, который развивает 506 лошадиных сил. Интересно, что в TVR заявили и об использовании гибридных и электрических силовых установок, однако такие машины появятся куда позже заявленных сроков.
 
Второй причиной долгого ожидания стали проблемы на сборочном предприятии в Уэльсе – завод требовал серьезного ремонта.  Хорошо, что и эта проблема уже решена, так что все пятьсот машин (общий тираж) будут выпущены в установленный срок.

При написании новости использовалась информация:
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