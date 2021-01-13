Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2021

Новую Lada Vesta не представят в этом году

Новую Lada Vesta не представят в этом году

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Марне, работы над проектом ведутся, но ждать автомобиль в этом году точно не стоит

В рамках ежегодной пресс-конференции топ-менеджер также поделился деталями относительно других новинок. Конечно же, главная повестка – новая Niva Travel и обновленный Largus, которые мы успели увидеть еще в прошлом году. Обе модели выйдут на рынок совсем скоро и портал Motorpage обязательно познакомится с ними поближе.

А что будет с семейством Granta? Похоже, мы еще пару лет точно поживем с текущим поколением. Г-н Марне сообщил, что модель показывает хорошую статистику продаж (доля рынка - почти восемь процентов) и в Lada очень довольны этими показателями. К слову, прояснилась ситуация с роботом АМТ – он останется на двух моделях Granta Cross и Xray, однако, вариатор является приоритетной трансмиссией.

К сожалению, осталась неясной ситуация с моделью SW Sport. Еще в 2019 году многие СМИ делились кадрами закамуфлированных прототипов, которые проходили испытания на дорогах общего пользования. Однако, кроме этих крупиц информации нет никаких других данных относительно состояния проекта. Оливье Марне, в рамках конференции, тоже не добавил ясности, сообщив, что семейство Lada Sport, куда входит Vesta и Granta Drive Active, на данный момент является самодостаточным.

При написании новости использовалась информация:
АВТОВАЗ

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