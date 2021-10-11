Нужно ли покупать шипованную резину? В ГИБДД дают ответ!

С наступлением зимы водители начинают задаваться вопросом по смене резины, но какую выбрать? Шипы, «липучка», «всесезонка» - выбор огромен. Впрочем, в ГИБДД расставили все точки над i.

Собственно, ГИББД стоит на стороне шипованных покрышек. «Шип работает всегда — и на снегу, и на любом льду, даже очень тонком, и на мокром асфальте, со слоем воды сверху. Любая, даже самая хорошая шина без шипов в таких ситуациях ведет себя намного хуже» - приводит портал Autonews слова представителей ведомства. Отметим, что сотрудники автоинспекции также указывают на то, что с использованием шипованной резины сокращается и тормозной путь автомобиля (в сравнении с «липучкой, разумеется).

Кстати, а что там по срокам замены? Синоптики указывают на то, что сделать это стоит после двадцатого октября, так как именно в этот период температура перестанет превышать отметку в пять градусов. К тому же в конце месяца уже ожидаются первые снегопады, так что пора готовиться к поездке на сервис.