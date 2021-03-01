О чем жалеет Джереми Кларксон?

О чем может жалеть известный автомобильный журналист? Разумеется, об автомобилях, но о каких и почему?

Портал DriveTribe взял интервью у известного телеведущего Джереми Кларксона, где расспросил его об автомобильных предпочтениях. Вообще, Кларксон жалеет только об одной машине. Речь идет о купе BMW 3.0 CSL из 1970-х. А жалеет он потому, что в свое время не стал покупать ее. Причем, как заявляет мэтр, цена на машину была смешной – около трех тысяч фунтов, этот факт, как выразился Кларксон, делает поступок «еще более идиотским».

Что касается любимых машин, то ведущий заявил, что никогда не купит себе машину, которая ему не нравится. То же самое касается и электромобилей - в их сторону телеведущий даже не взглянет.