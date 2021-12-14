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14 дек 2021

О вскрытом автомобиле владельца оповестят заказным письмом

О вскрытом автомобиле владельца оповестят заказным письмом
8 декабря Госдума РФ приняла поправки в закон о полиции, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов вскрывать автомобили. Теперь стало известно, как МВД планирует оповещать владельцев машин о факте вскрытия. 
 
Уведомление будет направлено в течение 24 часов после вскрытия заказным письмом, а также – цитата – «в виде телефонограммы» или по электронной почте. Кроме того, предусмотрена очная форма вручения. 
 
Напоминаем: согласно поправкам в законе «О полиции», полицейским предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него в следующих случаях: для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС; для задержания подозреваемых или обвиняемых; при угрозе теракта; для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления
 
Для вступления в силу поправки должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом РФ.

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Drom

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