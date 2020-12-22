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22 дек 2020

Объединение PSA и FCA в альянс одобрено Еврокомиссией

Объединение PSA и FCA в альянс одобрено Еврокомиссией

Регулятор выдвинул ряд сдерживающих условий, дабы новый конгломерат не был доминантой в некоторых сегментах рынка

Опасения комиссии, например, заключались в том, что новый альянс мог «подмять» под себя сегмент легких фургонов. Знающие читатели Motorpage наверняка спросят, а причем здесь доминирование, если общая доля фургонов у PSA и FCA составляет всего 34 процента от общего рынка. Все дело в том, что у Renault, например, этот показатель составляет всего 16 процентов, а у Volkswagen -12.

К слову, французы выкрутились достаточно изящно – при помощи Toyota. Ей предложили увеличить объем выпуска вэнов на заводе Sevelnord в рамках совместного предприятия. Вэн один – Toyota Pro Ace, которая, фактически, является копией аналогичных фургонов Citroen и Peugeot. Однако, формально, увеличение выпуска японских машин, собственно, и размывает долю PSA на рынке. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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