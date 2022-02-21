Объем автокредитов вырос в полтора раза

В России стремительно увеличиваются объемы кредитования на покупку автомобилей – как новых, так и подержанных. У россиян не хватает денег?

Как сообщают «Известия», ссылаясь на бюро кредитных историй «Эквифакс», за прошлый год россияне оформили кредитных сделок почти на триллион рублей (963 миллиарда рублей), что на 51 процент больше чем в 2020 году. Интересный факт – в прошлом году россияне чаще оформляли кредит на подержанные машины, а не на новые. Объяснить эту тенденцию просто – дефицит новых автомобилей и их увеличенный ценник.

Прогнозы на будущее неутешительные. Эксперты считают, объемы кредитования продолжат расти и в этом году. Стабилизируется ситуация лишь к концу 2023 года. Интересный нюанс – область автомобильного кредитования стала лидерами по росту проблемных долгов. К примеру, в апреле позапрошлого года доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%. В мае же ЦБ заявил, что объем автокредитов на балансах банков, по которым должны были вноситься платежи в апреле, составлял 24,74 млрд руб. Заемщики не погасили обязательства по ссудам на 2,34 млрд руб.