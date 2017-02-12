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12 фев 2017

Объем продаж Daimler AG в России сократился на 21 процент

Объем продаж Daimler AG в России сократился на 21 процент
Автор фото: фликр.ком

Немецкий концерн Daimler AG начал текущий год на российском авторынке с падения продаж, сообщает в своем ежемесячном отчете Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, по итогам прошлого месяца объем продаж автомобилей немецкого автопроизводителя был зафиксирован на уровне 2 737 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на 21,3%. За отчетный период доля немецкого концерна на российском рынке уменьшилась на 0,7 процентных пункта и составила 3,5%.

В структуре российских продаж немецкого автопроизводителя наибольшая доля (90,3%) приходится на автомобили основного бренда Mercedes-Benz. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 2 471 автомобиль, тем самым ухудшив свой результат на 22,9%.

На легкие коммерческие автомобили (LCV) подразделения Mercedes-Benz Vans приходится 8,9% продаж немецкого концерна в России. В январе коммерческое подразделение немецкого автопроизводителя реализовало в нашей стране 246 автомобилей, падение продаж к АППГ составило 5,4%.

Оставшиеся 0,8% продаж приходятся на автомобили немецкого бренда Smart. За отчетный период россияне в общей сложности приобрели 20 компактных ситикаров ForTwo и ForFour, что на 66,7% превышает результаты прошлого года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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