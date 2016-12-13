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13 дек 2016

Объем продаж Hyundai Group в России вырос на 4,6 процента

Объем продаж Hyundai Group в России вырос на 4,6 процента
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовал ежемесячный отчет, из которого стало известно, что южнокорейская группа компаний Hyundai Group в ноябре текущего год продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

По данным экспертов Комитета, в прошлом месяце объем продаж автомобилей Hyundai Group в России был зафиксирован на уровне 15 800 экземпляров, что на 4,6% больше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 131 239 южнокорейских автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 11,7%. За отчетный период доля Hyundai Group на российском рынке выросла на 0,4 процентных пункта и составила 11,9%.

В структуре ноябрьских продаж южнокорейской группы компаний наибольшая доля (99,87%) приходится на автомобили основного бренда Hyundai. За месяц официальные дилеры компании сумели реализовать на российском рынке 15 779 автомобилей, улучшив свой прошлогодний показатель на 4,5%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 131 207 автомобилей этой марки – на 11,7% меньше, чем годом ранее.

Оставшиеся 0,13% приходятся на пока единственную модель в российской линейке премиального суббренда Genesis – флагманский седан G90. Модель, как и сам суббренд, официально был представлен для российского рынка 23 сентября в рамках специального мероприятия. Автомобиль, начальная стоимость которого составляет 4 450 000 рублей, в ноябре был распродан в количестве 21 экземпляра. С момента начала продаж в России было реализовано 32 экземпляра этого седана.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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