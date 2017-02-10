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10 фев 2017

Объем продаж PSA Peugeot Citroen в январе увеличился на 18,3 процента

Объем продаж PSA Peugeot Citroen в январе увеличился на 18,3 процента
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), французский альянс PSA Peugeot Citroen в январе текущего года продемонстрировал позитивную динамику продаж на первичном автомобильном рынке в России.

По данным экспертов Комитета, в прошлом месяце французский автопроизводитель реализовал на территории РФ 492 автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18,3%. За отчетный период доля PSA Peugeot Citroen на российском рынке увеличилась на 0,1 процентных пункта и составила 0,6%.

В структуре российских продаж французского альянса наибольшая доля (53,9%) приходится на автомобили бренда Citroen. В январе объем реализации автомобилей этой компании был зафиксирован на уровне 265 экземпляров, прирост в годовом отношении составил 20,5%.

Оставшиеся 46,1% приходятся на автомобили бренда Peugeot. В количественном выражении, официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 227 автомобилей, тем самым улучшив свои январские результаты 2016 года на 15,8%.

Напомним, что за весь предыдущий год на российском рынке было продано 7 405 автомобилей PSA Peugeot Citroen, что на 33,7% ниже по отношению к концу 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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