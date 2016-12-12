Группа компаний Sollers Group в ноябре текущего года продолжила свое падение на первичном авторынке в России, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

По данным экспертов Комитета, в прошлом месяце объем продаж автомобилей Sollers Group в России был зафиксирован на уровне 4 647 экземпляров, что на 3,9% ниже результатов ноября 2015 года. Таким образом, продажи группы компаний падают уже на протяжении пяти месяцев подряд. При этом, наиболее сильное падение было отмечено в июле – тогда объемы продаж сократились на 42%.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года объемы реализации автомобилей Sollers Group составили 44 078 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 6,9%. За отчетный период доля группы компаний на российском рынке также сократилась на 0,2 процентных пункта и составила 3,5%.

В структуре российских продаж Sollers Group основная доля (99,89%) приходится на автомобили отечественного бренда УАЗ. За месяц россияне приобрели 4 642 автомобилей российского же бренда – на 0,1% или 5 шт. больше, чем в ноябре прошлого года. В период с января по ноябрь включительно объемы реализации российских авто составили 42 939 экземпляров, прирост к АППГ составил 1,2%.

Оставшиеся 0,11% приходятся на автомобили южнокорейского бренда SsangYong. В абсолютных числах, объем ноябрьских продаж южнокорейский автомобилей составил 5 экземпляров, за год этот показатель сократился на 97,5% или 194 шт. С начала года официальные дилеры SsangYong передали в руки своих клиентов 1 139 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 76,9%.