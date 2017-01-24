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24 янв 2017

Объем производства легковых автомобилей в России сократился на 7 процентов

Объем производства легковых автомобилей в России сократился на 7 процентов
Автор фото: фликр.ком

Федеральная служба государственной статистики опубликовало отчет о состоянии российской автомобильной промышленности в 2016 году.

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года с конвейеров российских автомобилестроительных предприятий сошло 1,1 млн единиц продукции. В сравнении с 2015 годом этот показатель сократился на 7,4%. При этом, в декабре объемы производства легковых автомобилей в годовом отношении выросли на 11,3%. К сожалению, абсолютных чисел по прошлому месяцу ведомство не приводит.

При этом лидером по количеству собранных автомобилей иностранных брендов в 2016 году стала южнокорейская компания Hyundai. В количественном выражении, компания собрала на российских заводах 207 тысяч своих автомобилей, ухудшив свой результат на 9,8%. Стоит отметить, что 23 тысячи из общего объема произведенных автомобилей приходится на новый кроссовер Creta.

Второе место занимает японская компания Nissan. В общей сложности, на территории РФ в прошлом году было выпущено чуть более 79 тысяч японских автомобилей. Стоит отметить, что только на собственном предприятии в Санкт-Петербурге японцы за год собрали почти 36,5 тысяч автомобилей, что на 8% превышает результаты 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает GM-АвтоВАЗ, который в 2016 году собрал в России более 32 тысяч внедорожников Chevrolet Niva. Падение этого показателя в годовом отношении составило 6,2%.

Стоит отметить, что за отчетный период линейка собираемых в России автомобилей была значительно увеличена. Так, на сборочных линиях российских заводов появились следующие модели: Lifan Solano, Citroen C4, Ford Kuga, Nissan Murano, BMW X1, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Hyundai Tucson и Creta, а также Besturn D60 и X80.

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс, Ведомости, Автостат

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