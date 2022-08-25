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25 авг 2022

Объемы производства автомобилей в России рухнули

Объемы производства автомобилей в России рухнули

Производство легковых автомобилей в России в июле 2022 года сократилось на 80,6% по сравнению с июлем 2021 года. Интересно, что даже эту статистику можно назвать положительной!

Дело в том, что автопром сейчас находится в стадии обновления. К примеру, по сравнению с июнем текущего года намечается 40-процентный рост.  В нынешних условиях, когда долгое время предприятия  находились в режиме простоя, даже такая динамика является положительной.

Надо сказать, что заводы начинают работать в полном режиме. К примеру, Волжский автозавод с 15 августа перешел на пятидневный режим работы. Кроме того, завод возобновил выпуск не только модели Granta, но и внедорожников Niva (как в старой версии Niva Legend, так и в новой — Niva Travel). Кроме того, в России продолжают выпускать легковые автомобили заводы компаний «УАЗ» и Haval.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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