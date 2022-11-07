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7 ноя 2022

Объявлены цены на проезд по Московскому скоростному диаметру

Объявлены цены на проезд по Московскому скоростному диаметру

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил о вводе платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) со 2 января 2023 года. 

Начнем с главного -  москвичам и жителям Подмосковья платить за проезд не потребуется, гражданам же других регионов потребуется раскошелиться на 950 рублей. Здесь же кроется и главный нюанс – если вы житель столицы, но ездите на машине, скажем, с владимирскими номерами, то за проезд по МСД придется заплатить, так как формально вы будете являться автомобилистом из другого региона.

Впрочем, и здесь есть лазейка- если на проезд по МСД потребуется больше 2 часов, либо водитель решит остановиться в пределах Центрального кольца, то платить не потребуется. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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