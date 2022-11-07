Объявлены цены на проезд по Московскому скоростному диаметру

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил о вводе платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) со 2 января 2023 года.

Начнем с главного - москвичам и жителям Подмосковья платить за проезд не потребуется, гражданам же других регионов потребуется раскошелиться на 950 рублей. Здесь же кроется и главный нюанс – если вы житель столицы, но ездите на машине, скажем, с владимирскими номерами, то за проезд по МСД придется заплатить, так как формально вы будете являться автомобилистом из другого региона.

Впрочем, и здесь есть лазейка- если на проезд по МСД потребуется больше 2 часов, либо водитель решит остановиться в пределах Центрального кольца, то платить не потребуется.