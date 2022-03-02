Обнаружен уникальный Talbot Lago

Тридцатые годы двадцатого века- золотой век мировой автомобильной промышленности. В особенности, это касается сферы дизайна - много икон автомобильного стиля были построены именно тогда

Перед вами один из таких шедевров - франко-английский Talbot Lago 150-c SS. Уникальность автомобилю придаёт тот факт, что он оснащён кузовом работы ателье Figoni et Falaschi. Таких построили всего два, но до наших дней сохранился только один экземпляр, который скоро будет выставлен на одном из аукционов.

Любопытный факт, обе машины по классификации относятся к спортивным купе и их планировалось использовать в национальных кубках по ралли, однако, клиенты, после получения Lago 150-c SS не решились портить такую красоту. Впрочем, это не отменяет того факта, что в тридцатых годах эти машины были одними из самых быстрых. Четырехлитровый мотор развивал около двухсот лошадиных сил и позволял машине разогнаться до 189 километров в час.