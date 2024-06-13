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13 июн 2024

Обновление для Apple CarPlay позволит расширить функционал управления автомобилем

Обновление для Apple CarPlay позволит расширить функционал управления автомобилем

Компания Apple готовит крупное обновление для системы CarPlay, которое должно появиться до конца этого года. Анонс состоялся во время ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC

В связи с тем, что современные автомобили все чаще оснащают минимум двумя цифровыми экранами, компания предложила через их систему CarPlay создать максимально персонализированный интерфейс в зависимости от предпочтений пользователя. Это будет осуществляться через дополнительные приложения Vehicle, Media и Climat. На экраны можно будет выводить различные виджеты с необходимой информацией для водителя, включая “приборку”, уровень зарядки батарей, карты и многое другое. Это также фактически означает, что пользователь может настроить дизайн всего цифрового комплекса так, как ему хочется.

Porsche и Aston Martin уже объявили о сотрудничестве с Apple в интеграции нового поколения CarPlay для своих автомобилей. К ним в будущем присоединятся и другие автопроизводители.

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