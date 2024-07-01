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1 июл 2024

Обновленный Volkswagen Magotan выходит на китайский рынок в этом месяце

Обновленный Volkswagen Magotan выходит на китайский рынок в этом месяце
Автор фото: фирма-производитель

В этом месяце совместное предприятие FAW Volkswagen в Китае запустит продажи обновленного бизнес седана Magotan. Автомобилю доработали дизайн, интерьер и расширили оснащение

В салоне появились три цифровых экрана: “приборка” диагональю 10,25 дюймов и два экрана мультимедийной системы на 15 и 11,6 дюймов. Работают они на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Также здесь имеется проекционный дисплей, а рычаг коробки передач расположился на рулевой колонке. Теперь Magotan оснащается и новой системой помощи водителю DGI уровня 2+, которая включает адаптивный круиз-контроль и системы удержания и смены полосы.

Узнать обновленный Magotan можно по передней части с новой решеткой радиатора и светодиодными фарами, растянувшимися по всей ширине кузова. Точные габариты седана: 4990/1854/1487 мм., при колесной базе в 2871 мм. Для сравнения, это на 124 мм длиннее, на 22 мм шире и на 8 мм выше актуальной версии.

Стандартный Magotan вместо 1,4-литрового турбомотора, теперь оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 158 л.с. и 250 Нм крутящего момента. В версии подороже установлен 2,0-литровый турбоагрегат на 217 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
 

При написании новости использовалась информация:
ithome

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