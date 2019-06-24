Обвиняем Гона снова!

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов из фонда Renault

Бывшему топ-менеджеру в скором времени могут предъявить новые обвинения. Как заявляют японские СМИ, топ-менеджера подозревают в присвоении более 3 млн долларов из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Сам Гон все обвинения отрицает. В тоже время, французское издание Liberation со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, власти Франции уже начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона. Ожидается, что она продлится около года.

Интересный момент, в 2012 году Гон отказался от статуса французского налогоплательщика, чтобы стать нидерландским налоговым резидентом. Таким образом топ-менеджер смог избежать прежнего налога на имущество. Однако налоговые органы сомневаются, что Гон прожил в Нидерландах 183 дня, чтобы получить статус налогового резидента. Так что топ-менеджера ожидает и налоговое преследование.







