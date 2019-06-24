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24 июн 2019

Очередной участок трассы М-4 «Дон» стал платным

Очередной участок трассы М-4 «Дон» стал платным

Госкомпания «Автодор» продолжает вводить режим платности на отрезках подведомственных ей автодорог. Теперь водителям придётся также оплачивать проезд по участку с 1 119 по 1 195 км федеральной трассы М-4 «Дон»

Интересно, что соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано ещё 18 августа 2017-го, однако в силу оно вступит только в начале следующей недели. Для владельцев легковых автомобилей цена проезда по платному участку (при оплате наличными или банковской картой) составит 140 рублей днём и 70 рублей – ночью. Для тех, кто использует транспондер T-pass, предусмотрены скидки в размере 20%. Для водителей, которые планируют использовать этот платный участок неоднократно, есть возможность купить абонемент на 20 или 50 поездок (срок его действия – 90 дней).

На новом платном участке действует открытая система сбора платы: это значит, что пользователи оплачивают проезд один раз (вне зависимости от пройденного расстояния). Это происходит на пункте взимания платы (ПВП) на 1 184 км трассы М-4 «Дон». Плата взимается при каждом его пересечении.

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