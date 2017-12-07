Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2017

Один на все: на платных дорогах России заработает единый транспондер

Один на все: на платных дорогах России заработает единый транспондер

Для тех, кто часто путешествует по стране или не хочет стоять в дачный сезон в пробках и использует платные дороги лучшим. Однако из-за того, что часть платных дорог находится в управлении госкорпорации «Автодор», а часть — у разных частных компаний водителю нужно было иметь сразу несколько таких устройств, позволяющих проехать пункты оплаты без остановки.

Последней компанией, которая не желала присоединиться к другим операторам, была АО «Новое качество дорог» в введенье которой находится самая дорогая платная дорога (в пересчете на ее длину) в России  — обход Одинцова. Но и с ней в итоге было заключено соглашение.

Северный обход г. Одинцова стал последней платной дорогой, на которой вступила в действие система, объединяющая всех операторов платных магистралей: ЗАО «Автодор-Платные Дороги» (платные участки федеральной автомобильной дороги М-4 Дон с 21-го по 221-й км), ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» (платные участки федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» с 227-го по 633-й км, участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» с 124-го по 173-й км и действующие участки новой скоростной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»), ООО «Магистраль северной столицы» (Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге), АО «Главная дорога» и АО «Новое качество дорог».

«Мы шли к этому три года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Более того, новые операторы будут присоединяться в единую систему, это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки», – заявил по итогам подписания председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

Кстати, по транспондеру операторы платных дорог еще и предоставляют скидки на проезд.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автодор

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW представит 25 электрифицированных моделей до 2025 года

07 декабря 2017
Оливер Шмидт

Бывший топ-менеджер Volkswagen получил в США реальный тюремный срок

07 декабря 2017
ГАЗель NEXT

«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» получили две новые версии

07 декабря 2017

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 37%

07 декабря 2017

Опасные пиропатроны: их нашли в Mercedes-Benz E-класса

07 декабря 2017
Николя Мор

Не одним АвтоВАЗом: Николя Мор получил еще один пост

07 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …» Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Audi A4 allroad quattro - audi a4 allroad quattro 2016 незаметная премьера
Тест драйв
01 декабря 2017

Audi A4 allroad quattro
"Незаметная премьера"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 2 8 2