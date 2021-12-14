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14 дек 2021

Одна из крупнейших дилерских сетей России прекращает свое существование

Одна из крупнейших дилерских сетей России прекращает свое существование

Знаменитый «Рольф» обрел нового владельца – одного из крупнейших столичных дилеров перекупили игроки из регионов!

Далеко ходить не будем. Факт остается фактом – теперь весь «Рольф» будет принадлежать сети «Ключ-авто». Недавно было объявлено, что компания выкупила весь пакет акций «Рольфа». Как сообщает ТАСС, сумма сделки не уточняется, но она будет профинансирована за счет собственных средств «Ключавто» и предоставленного Альфа-Банком кредита.

В свою очередь, специалисты Альфа-Банка заявляют, что из двух фирм будет основано совместное предприятие под названием ООО «ГК СБСВ-Ключавто». При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, «Рольф» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами.

Напомним, что «Рольф» был основан еще в 1991 году. К сожалению, не так давно в отношении данной компанией было возбуждено судебное разбирательство. Дело в том, что основателя компании и нескольких ее руководителей подозревают в незаконных валютных операциях и обналичивании средств.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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