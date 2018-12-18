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18 дек 2018

Одуванчиковые шины

Одуванчиковые шины

Производители шин находятся в постоянном поиске альтернативных материалов для производства, которые могут заменить традиционный каучук. Одним из них может стать обычный цветочек, который летом путается у нас под ногами – одуванчик

Хотя в 2012 году подобными вещами занималась компания Bridgestone, сейчас речь пойдет о другом производителе - Continental.  Концерн решил заняться делом всерьез и создал целую лабораторию, которая будет исследовать процесс экстракции одуванчиков, которые смогут заменить каучуковое дерево. Интересно, что в рамках эксперимента первая шина с протектором из одуванчиков была презентована еще в 2014 году, и сейчас все исследования будут направлены на массовое производство.

Как заявил глава подразделения по выпуску шин Continental AG Николай Зетцер: «Мы гордимся тем, что можем сегодня представить миру этот инновационный проект. Мы являемся первым производителем шин в мире, который вложил такие значительные средства в индустриализацию процесса производства резины из одуванчиков. Мы рассматриваем российский одуванчик как достойную альтернативу сырья для каучука . Это позволит нам максимально надежно удовлетворить возрастающий мировой спрос, не оставив при этом в стороне вопросы экологической безопасности».

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За Рулем , carsguru

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