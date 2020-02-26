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26 фев 2020

Официально: мы стали меньше умирать на дорогах

Официально: мы стали меньше умирать на дорогах

В ЦОДД снижение смертности объяснили проведением целого комплекса мер по повышению уровня безопасности дорожного движения. Среди них установка новых камер и светофоров

В 2019 г. жертвами ДТП на дорогах Новой Москвы стали 69 человек. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения». По его словам, эта цифра на 10% меньше показателей 2018 года. Тогда в ДТП на территории ТиНАО погибли 77 человек.

«Несмотря на стремительное развитие округа — увеличение числа жилых кварталов, строительство новых дорог, рост населения и количества автомобилей, — постоянно снижается количество жертв ДТП, а также тяжесть последствий автомобильных аварий», — рассказал сотрудник ведомства. Он объяснил, что с 2012 г., когда к Москве присоединились Троицкий и Новомосковский административные округа, число жертв ДТП на этих территориях снизилось на 19%. Тогда жертвами аварий стали 85 человек.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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