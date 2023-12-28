Официально представлен Xiaomi SU7

Китайская IT-компания Xiaomi официально представила свой первый электромобиль SU7. Серийное производство стартует в середине 2024 года. Цены пока не объявлены, но рассекречены все комплектации

Стандартная версия SU7 будет оснащаться одним электромотором мощностью 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Базовая версия получит батарею емкостью 73,64 кВт*ч с максимальным запасом хода в 668 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,28 с. Самая дорогая версия SU7 Max оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 673 л.с. и 838 Нм. В данном случае автомобиль комплектуется батареей емкостью 101 кВт*ч. Максимальный запас хода - 800 км. Ускорение с 0 до 100 км/ч составляет 2,78 с. Максимальная скорость - 265 км/ч. Отмечается, что данные аккумуляторы можно зарядить за 5 минут на 220 км дальности хода, а за 15 минут на 510 км.

Xiaomi SU7 по форме кузова очень похож на Porsche Taycan, только по размерам немного длиннее: 4997/1963/1455 мм., при колесной базе в 3000 мм. Автомобиль имеет достаточно вместительное багажное пространство. Передний отсек вмещает до 105 л., а задний - 517 л. В салоне устанавливается 16,1-дюймовый экран мультимедийной системы. Для пассажиров заднего ряда также имеется два экрана диагоналями 7,1 дюймов каждый. Помимо этого, оснащение включает 56-дюймовый проекционный дисплей. За работу всей электроники отвечает процессор Qualcomm 8295. Отмечается, что для автомобиля была создана специальная операционная система Xiaomi.