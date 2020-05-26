Оформление ОСАГО без техосмотра - разрешаю!

Президент России подписал закон, разрешающий на время эпидемии коронавируса временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля

В России для приобретения полиса ОСАГО теперь не надо предъявлять страховщику диагностическую карту. Такой режим будет действовать до 30 сентября. Соответствующие поправки в закон об обязательной автогражданке подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такие временные меры объясняются ограничениями, введенными из-за распространения в стране коронавируса. Так, в некоторых регионах РФ по-прежнему не работают станции техобслуживания. Из-за этого водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту. После 30 сентября водители должны в обязательном порядке пройти техосмотр. Автовладельцу необходимо предъявить страховщику диагностическую карту в течение месяца, не позднее 31 октября.