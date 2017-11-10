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10 ноя 2017

Октябрь: взлеты и падения на рынке

Октябрь: взлеты и падения на рынке

В октябре этого года российский рынок вырос на внушительные 17%, чуть-чуть не дотянув до 150 тысяч проданных автомобилей. Лидеры Топ-25 по популярности на рынке остались прежними, хотя наметилась интересная тенденция.

Самой популярной моделью стал Kia Rio, хотя в октябре его продажи немного «просели» — было продано 8779 автомобилей. На втором месте — отечественная Lada Granta с результатом 8208 автомобилей и ее продажи выросли. Растет популярность и еще одной модели Lada, которая замыкает тройку — Vesta, чьи продажи составили 6629 автомобилей. А вот некогда казавшийся непобедимым Hyundai Solaris откатился на пятое место (продажи упали более чем на треть), пропустив вперед Hyundai Creta, их продажи составили 5110 и 6460 автомобилей соответственно.

Это говорит о том, что при смене поколений Solaris, который прибавил в цене, серьезно подрастерял и популярность. Начавшие показывать отрицательную динамику Kia Rio, которые также обновился, косвенно подтверждают эту тенденцию. Таким образом по итогам года в лидеры вполне могут выйти модели Lada, а «корейцы» опустятся ниже. Впрочем, Kia Rio может помочь появившийся в ноябре хэтчбек X-Line.

Немного потерял в популярности и седан Volkswagen Polo (4089 шт), но шестую позицию он за собой сохранил. Следом идут Renault Duster (4054 автомобиля), Lada Largus (3761), Lada XRAY (3084) и Renault Logan (3068).

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ

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