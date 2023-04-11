Omoda анонсировала седан S5

Бренд OMODA анонсирует выход второй модели в продуктовой линейке марки для российского рынка: нового седана S5, который будет представлен с двумя силовыми установками и в трех вариантах исполнения.

Сразу поговорим о моторах, в базовой комплектации Life седан оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech.

Что касается оснащения, то в вышеупомянутую версию Life входят: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, задние парктрониками и система кругового обзора. Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения. Помимо прочего, седан укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел и дистанционный запуск двигателя.