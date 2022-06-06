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6 июн 2022

Операторы каршеринга отказываются от премиальных автомобилей

Операторы каршеринга отказываются от премиальных автомобилей

Известный факт – в каршеринге работают разные машины. Есть «народные» Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, однако присутствуют и более дорогие «Мерседесы», BMW и.т.д. Правда, нынешние реалии диктуют свои правила, и каршеринг начинает отказываться от подобного транспорта

Официально с комментарием по этому поводу выступил лишь сервис «Делимобиль». Здесь потери оказались существенными, так как компании пришлось полностью закрыть свое подразделение Anytime Prime, которое, как раз и занималось, сдачей в аренду роскошных автомобилей, вроде Ferrari, Jaguar и.т.д.

Причина отказа кроется в том, что изначальное предназначение сервиса – оказывать услуги европейскому менеджменту высокого звена, однако иностранцы спешно покидают нашу страну и, фактически, автомобили остаются не у дел, так как спроса нет.

Впрочем, есть и другая – более приземленная точка зрения, согласно которой из-за санкций стало практически невозможным обслуживать такие автомобили из-за недостатка запчастей.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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