Опубликованы изображения кроссовера Nio EC6 NT2

В сети были опубликованы шпионские фотографии нового кроссовера Nio EC6 NT2 Fastback, который в данный момент проходит тесты на китайских дорогах

Внешность автомобиля практически полностью повторяет экстерьер кроссоверов Nio EC7 и Nio ES8 NT, дебютировавших в прошлом году. На изображениях видно, что автомобиль получит узкую светодиодную оптику, датчик LiDAR и утопленные в кузов дверные ручки.

Известно, что EC6 NT2 предложит на выбор аккумуляторы емкостью 75 кВт*ч , 100 кВт*ч и 150 кВт*. Максимальный запас хода составит 490, 635 и 940 км в зависимости от энергоемкости батареи. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Предварительная стоимость автомобиля в Китае примерно 338 000 юаней (4 242 000 рублей).