Опубликованы первые изображения кроссовера от Dongfeng и Nissan

Компания Venucia, являющаяся совместным предприятием Dongfeng и Nissan, опубликовала первые изображения нового электрического кроссовера под названием VX6. Продажи автомобиля должны начаться до конца этого года

В основу дизайна Venucia VX6 легла концептуальная модель Venucia Ve, которая была представлена в декабре прошлого года. Автомобиль получил «динамичную» форму кузова с угловатой пластикой спереди и по бокам. Оптика полностью светодиодная и выполнена в виде узких полос, растянувшихся по всей ширине автомобиля. Дополняют образ стильные колёсные диски, имеющие закрытую форму. Габариты новинки составляют: 4658/1890/1656 мм., а колесная база - 2850 мм.

Известно, что Venucia VX6 будет оснащаться электромотором мощностью 217 л.с. (160 кВт). Автомобиль получит батарею производства CATL. Максимальная скорость – 165 км/ч. Другие технические характеристики пока не раскрываются.