Orbis Electric представила электромотор в колесе

Американский стартап Orbis Electric представил компактный электрический мотор HaloDrive, встраиваемый непосредственно в колесо

По заявлению компании, один мотор HaloDrive способен развивать до 560 л.с. и 5500 Нм крутящего момента. Хотя стоит отметить, что речь идет о моменте на колесе, а не на выходном валу, поэтому сравнивать с ДВС здесь будет некорректно. Тем не менее, это впечатляющий показатель.

Масса одного мотора составляет всего 29,5 кг, при этом в его конструкцию входит пластиковый статор, настраиваемый редуктор и фирменная тормозная система EcoWave. Заявленный КПД мотора – 97%.

Orbis также рассказал, что сотрудничает с Volkswagen в разработке нового полноприводного электромобиля, построенного на базе технологии HaloDrive. Моторы в колесах позволят значительно снизить вес автомобиля, поскольку из конструкции можно будет исключить классическую систему полного привода с дифференциалом.

