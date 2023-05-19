От транспортного налога освободят некоторых граждан

В кабмин РФ от партии ЛДПР направлен на рассмотрение законопроект, которым предлагается освободить от транспортного налога некоторых граждан.

Собственно, представители ЛДПР предлогают предусматривать льготы по освобождению от транспортного налога лиц, у которых трое и более несовершеннолетних детей. Кроме того, поправками льготы распространяются на людей, воспитывающих детей в одиночку — в том случае, если, к примеру, второй родитель скончался, пропал без вести или просто неизвестен.

Впрочем, есть и несколько ограничений. Первое – окончательное решение по льготам будут принимать региональные власти. Второе – на разведенных родителей льготы не распространяются. Третье – льготы предназначены автомобилям, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.