Автомобильный портал Motorpage
19 май 2023

От транспортного налога освободят некоторых граждан

От транспортного налога освободят некоторых граждан

В кабмин РФ от партии ЛДПР направлен на рассмотрение законопроект, которым предлагается освободить от транспортного налога некоторых граждан.

Собственно, представители ЛДПР предлогают предусматривать льготы по освобождению от транспортного налога лиц, у которых трое и более несовершеннолетних детей. Кроме того, поправками льготы распространяются на людей, воспитывающих детей в одиночку — в том случае, если, к примеру, второй родитель скончался, пропал без вести или просто неизвестен.

Впрочем, есть и несколько ограничений. Первое – окончательное решение по льготам будут принимать региональные власти. Второе – на разведенных родителей льготы не распространяются. Третье – льготы предназначены автомобилям, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Прайм

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России установлен новый стандарт для дорожных камер

19 мая 2023

Lada Vesta Cross в кузове седан возвращается на конвейер

19 мая 2023
SKYWELL HT-i

SKYWELL представил гибридный кроссовер HT-i

19 мая 2023

«БелДжи» создаст свой собственный автомобиль

19 мая 2023

Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

19 мая 2023
Tesla Roadster Concept (2017)

Выпуск Tesla Roadster опять переносится

19 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости» Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 3 0