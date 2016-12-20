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20 дек 2016

Отечественные грузовики заняли все лидирующие позиции в своем сегменте

Отечественные грузовики заняли все лидирующие позиции в своем сегменте
Автор фото: коммонс.викимедиа.орг

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента грузовых автомобилей (HCV) первичного автомобильного рынка в России в ноябре текущего года.

По данным аналитиков агентства, в прошлом месяце совокупный объем реализации грузовых автомобилей в России составил 5 472 экземпляра, что на 32,4% превышает результаты ноября 2015 года. По итогам 11-ти прошедших месяцев на российском рынке было продано 46 396 грузовиков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,2%.

Как отмечается в исследовании, все лидирующие позиции в сегменте HCV в ноябре заняли грузовики отечественных брендов. Так, самым продаваемым грузовым автомобилем в России стал KAMAZ 4311. В количественном выражении объем продаж этой модели составил 481 экземпляр – на 41,9% больше, чем годом ранее.

На втором месте располагается GAZ Gazon Next, продажи которого в ноябре выросли более чем наполовину (+52,8%) и составили 408 экземпляров.

Третье и четвертое место также занимает продукция компании KAMAZ – это модели 6511 и 5490. За месяц компания передала в руки своих клиентов 347 (-8,4%) и 318 (+93,9%) экземпляров этих грузовиков соответственно.

И только на пятом месте во внутреннем рейтинге сегмента появляется иностранная модель. Речь идет о шведском Volvo FH, который в прошлом месяце был реализован на российском рынке в количестве 256 экземпляров, продемонстрировав трехкратный рост этого показателя (+312,9%.)

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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