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2 дек 2019

Откажитесь от машин – стране не хватает дорог!

Откажитесь от машин – стране не хватает дорог!

В ГИБДД заявили, что в настоящее время невозможно построить столько дорог, сколько нужно, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно

Ведомство выступает за идею пересадить водителей на общественный транспорт. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Понарьин, сообщает ТАСС. По его словам, в стране не хватает дорог для того, чтобы автомобилисты могли чувствовать себя комфортно.


«Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один — возвращаться к старому советскому способу: использовать комфортный, массовый общественный транспорт», — заявил Понарьин. Чиновник заявил, что идея заключается в том, чтобы убрать с дороги рискованные элементы, освободить дороги и повысить их пропускную способность. Понарьин подчеркнул, что опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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