О том, что компания Panasonic разрабатывает собственную систему автономного вождения стало известно полтора года назад. В прошлом году, японцы даже показали первые прототипы машин, которые проходят испытания на дорогах общего пользования. На выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегас японцы привезли «выставочный» прототип.

Официально машину покажут лишь завтра, сейчас в распоряжении общественности оказалась фотография, сделанная во время монтажа стенда компании на выставке. Судя по всему это будет довольно футуристичный электрический шатл. Правда, кажется, у него даже не открываются двери, хотя свои наработки в области создания интерьеров для беспилотников компания показывала на CES в прошлом году.

В Японии же Panasonic тестирует систему на смешном прототипе, который выполняет роль агрегатоносится. Испытания должны подтвердить технические возможности самоуправляемого концепта и перспективы его коммерческой эксплуатации.

В ходе испытаний инженеры Panasonic намерены выяснить ряд технических вопросов: позиционирование автомобиля и эффективность камер, фиксирующих его окружение, в разных условиях и ситуациях (например, в непосредственной близости от деревьев, домов, под мостами и т.д.); поведение автопилота при возникновении препятствий – то, как он будет избегать столкновений, тормозить, предотвращая наезд на пешеходов и животных, которые могут неожиданно выскочить на дорогу; эффективность системы управления автомобилем с использованием облачных серверов.