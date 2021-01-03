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3 янв 2021

«Пандемическое» продление прав прекратило действовать

«Пандемическое» продление прав прекратило действовать

Новый год настал, дорогие читатели Motorpage. Это означает, что некоторые водительские льготы прекращают действовать.

Например, продление срока действия прав. Напомним, что те удостоверения, которые истекали в период с февраля по середину июля 2020 года, автоматически продлевались до конца года (уже прошлого). Тогда водителям настоятельно рекомендовали – сходите, мол, поменяйте документы до конца декабря пока не поздно.

Мы же в редакции, тем кто не успел, настоятельно рекомендуем, после праздников направится в ГИБДД и заменить свои удостоверения. За руль, наоборот, садиться не рекомендуем – такой поступок обернется серьезным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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