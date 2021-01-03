«Пандемическое» продление прав прекратило действовать

Новый год настал, дорогие читатели Motorpage. Это означает, что некоторые водительские льготы прекращают действовать.

Например, продление срока действия прав. Напомним, что те удостоверения, которые истекали в период с февраля по середину июля 2020 года, автоматически продлевались до конца года (уже прошлого). Тогда водителям настоятельно рекомендовали – сходите, мол, поменяйте документы до конца декабря пока не поздно.

Мы же в редакции, тем кто не успел, настоятельно рекомендуем, после праздников направится в ГИБДД и заменить свои удостоверения. За руль, наоборот, садиться не рекомендуем – такой поступок обернется серьезным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.