Парадом победы будет командовать Aurus

Парад Победы на Красной площади 9 мая нынешнего года будут обслуживать новейшие кабриолеты Aurus, которые придут на смену открытым ЗИЛ-41041 АМГ

Технически автомобили будут идентичны обычному седану Aurus Senat, за исключением того, что дверей у автомобиля будет две, крыша станет мягкой и складной, а внутри будет установлен традиционный поручень для передвижения пассажира стоя. К слову, на представленных кадрах, автомобили затянуты в маскировочные чехлы, так что некоторые изменения, все же, могут и произойти.

Интересно, что накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что на автомобили Aurus уже поступило более 500 заявок. Мантуров также говорил о том, что 9 Мая на Красной площади можно будет увидеть либо седан Aurus S600, либо лимузин L700. О кабриолетах министр по какой-то причине решил умолчать.