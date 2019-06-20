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20 июн 2019

Парижские власти лишают горожан парковки

Парижские власти лишают горожан парковки

Спешим всех успокоить - проблемы с парковкой существуют не только в нашей стране, но и в Европе, где дела обстоят еще хуже. Например, в Париже городские власти просто убирают парковочные места, для размещения зеленых насаждений

Как сообщают местные СМИ, о планах создать в черте города четыре леса до конца 2020 года заявила мэрия Парижа. Предполагается, что зеленые зоны будут созданы у здания мэрии Парижа, у театра «Опера Гарнье», у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.  Все эти нововведения приурочены к Олимпийским играм 2024 года.

Интересно, что за всей этой красотой кроются проблемы для водителей. Дело в том, что под леса власти решили отдать пространства, которые сейчас занимают проезжие части и парковки, решив, что тот, кому надо, доберется до места пешком или на общественном транспорте. Из транспортной инфраструктуры останутся лишь подъезды для машин экстренных служб, а все зоны будут переделаны под пешеходов.

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