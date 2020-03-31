Парижский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы Парижского автосалона объявили о частичной отмене мероприятия: традиционных стендов производителей в этом году не будет, но другие активности, вроде саммита по экологической мобильности Movin’On, ещё могут состояться. Предполагалось, что моторшоу пройдет с 1 по 11 октября 2020 года в экспоцентре Porte de Versailles

Решение об отмене основной экспозиции принято на фоне «беспрецедентного кризиса в области здравоохранения» и «экономического шока», который испытали автопроизводители из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Организаторы посчитали, что в условиях закрытия предприятий и шоурумов дилерских центров, наиболее правильным решением будет отказаться от проведения выставки. При этом на повестке всё ещё находится «поиск возможных альтернативных решений».

Парижский автосалон — ещё одна жертва COVID-19. Ранее из-за пандемии отменили Североамериканский международный автосалон, а площадку, где он должен был пройти, решили переоборудовать под временный госпиталь. Кроме того, перенесены на более поздний срок выставки в Китае, Женеве и Нью-Йорке — определиться с Московским автосалоном должны до конца апреля.