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20 июл 2021

Парижский автосалон возвращается

Парижский автосалон возвращается

После четырехлетнего периода международная автомобильная выставка в Париже возобновляет свою работу.

Да, последний раз выставка проходила в 2018 году. Должна была состояться в 2020-м, но не срослось. Коронавирус смешал все карты. Собственно, теперь автосалон решили объединить еще с одним мероприятием - «после­продажной» выставкой Equip Auto. Она посвящена сервисному обслуживанию автомобилей, дополнительному оборудованию и телеметрическим сервисам.

Такой конгломерат мероприятий будет носить новое название Paris Automotive Week («Парижская автомобильная неделя»). Важно заметить, что органи­заторы обещают разработать специальную цифровую платформу, которая позволит посещать меро­приятия виртуально. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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