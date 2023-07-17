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17 июл 2023

Паркоматы в столице начали демонтировать

Паркоматы в столице начали демонтировать

Московская Мэрия приняла решение о демонтировании большего числа паркоматов в столице в связи с дорогим обслуживанием и ненадобностью

Отмечается, что на данные работы было выделено 11,7 миллионов рублей, а срок выполнения намечен на конец лета. При этом, около 80 наиболее востребовательных паркоматов у медучреждений, вокзалов и торговых центров останется.

Напомним, что паркоматы Parkeon и Cake начали активно появляться в Москве с 2012 года. Однако с каждым годом все меньше людей пользовалось услугами паркоматов, отдавая предпочтение оплате парковки через приложение. Таким образом, на данный момент менее 1% всех водителей выбирают оплату через паркомат.

При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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