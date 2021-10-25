Парковка в Москве станет бесплатной на три дня

Ноябрьские праздники сделают водителям приятный сюрприз – бесплатную парковку. С 4 по 6 ноября оставить автомобиль, не внося плату, можно будет на любой улице

Да, даже на тех улицах в центре столицы, где действует повышенные тарифы, за парковку не придется платить. Впрочем, уже седьмого числа, они будут работать в стандартном режиме – почасовой тариф (380 рублей днем и 200 рублей ночью). Отметим, что остальные уличные парковки будут бесплатными, как и положено по воскресеньям. Важно помнить, что плоскостные парковки со шлагбаумами, которые располагаются у станций метро, всегда остаются платными.

А как будут работать стоянки в дни с 30 октября по 3 ноября? В департаменте транспорта подчеркнули, что в нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными.