Парковки Москвы и Санкт-Петербурга объединяются

Власти настоящей и культурной столиц нашего государства обсуждают возможности объединения систем оплаты парковок в обоих городах

Системы оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге могут объединить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве объяснили, что власти городов сейчас ведут обсуждения по внедрению нового механизма. «Помимо объединения билетных систем с Санкт-Петербургом обсуждаются и совместные решения в плане парковок», — заявили в ведомстве. Подробности об этом проекте власти пока не раскрывают.

Сообщается, что в Москве готовы безвозмездно поделиться лицензией на свою платформу. Планируется тщательно изучить вопрос, насколько московская система будет применима в Санкт-Петербурге, а также рассчитать затраты на внедрение платформы в городе. Кроме того, рабочая группа специалистов двух городов прорабатывает вопрос создания общей платформы для оплаты как транспортных услуг.