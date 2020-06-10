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10 июн 2020

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными

В День России можно будет ставить машину бесплатно на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы

В Москве 12 и 13 июня парковку во всем городе сделают бесплатной в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает департамент транспорта. Власти подчеркнули, что оставить автомобиль, не внося плату, можно будет на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом.

Платными останутся огороженные шлагбаумами плоскостные парковки. В воскресенье, 14 июня, парковки будут работать обычном воскресном режиме.

Бесплатная парковка по воскресеньям и праздникам действует в Москве с 1 мая 2014 года. Изначально проект запустили в качестве эксперимента, а позже признали его удачным. В 2016 г. стало известно, что власти Москвы сохранят бесплатную парковку по воскресеньям на постоянной основе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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