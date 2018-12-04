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4 дек 2018

Парковки по 380 - кто больше?

Парковки по 380 - кто больше?

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о подорожании стоимости парковки и сокращении периода бесплатной стоянки

Видимо к этому все и шло.  Теперь  стоимость парковки в центре Москвы будет составлять 380 рублей за один час. Кроме того бесплатная парковка по воскресеньям в центре города будет также отменена.  В сообщении Дептранса подчеркивается, что тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы: «Это улицы возле Москва-сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие».

Еще одной «горькой пилюлей» может стать тот факт, что  время бесплатной стоянки будет сокращено с 15 до 5 минут.  В правительстве  Москвы заявили, что  25 процентов  загруженности парковок создают автомобили, припаркованные без оплаты.  По сообщению представителей городских властей: «Такие автомобили создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут – в основном это владельцы личных автомобилей. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут». К слову ждать нововведений до нового года не придется, они вступают в силу уже с 15 декабря.

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