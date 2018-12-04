Парковки по 380 - кто больше?

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о подорожании стоимости парковки и сокращении периода бесплатной стоянки

Видимо к этому все и шло. Теперь стоимость парковки в центре Москвы будет составлять 380 рублей за один час. Кроме того бесплатная парковка по воскресеньям в центре города будет также отменена. В сообщении Дептранса подчеркивается, что тариф в 380 руб. в час будет установлен всего на 1,9% улиц Москвы: «Это улицы возле Москва-сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие».

Еще одной «горькой пилюлей» может стать тот факт, что время бесплатной стоянки будет сокращено с 15 до 5 минут. В правительстве Москвы заявили, что 25 процентов загруженности парковок создают автомобили, припаркованные без оплаты. По сообщению представителей городских властей: «Такие автомобили создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут – в основном это владельцы личных автомобилей. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут». К слову ждать нововведений до нового года не придется, они вступают в силу уже с 15 декабря.