Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2019

Парковку можно будет оплатить в рассрочку

Парковку можно будет оплатить в рассрочку

В Москве вносить оплату за резидентное парковочное разрешение теперь можно по частям. Для этого водителям необходимо воспользоваться обновленным сервисом «Мои платежи»

«Благодаря обновлению сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов. Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями», — цитирует портал Autonews представителей департамента информационных технологий Москвы.

Стоит напомнить, что люди, проживающие в зоне платных парковок, могут получить разрешение на бесплатную стоянку автомобиля с 20:00 до 08:00 ежедневно. Кроме того, существует возможность внести годовую оплату в размере 3 тыс. руб., что позволит парковаться бесплатно в пределах своего района круглосуточно. На одну квартиру выдается не более двух резидентных разрешений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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