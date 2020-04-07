Парковку на карантине могут отменить?

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывал отменить платные парковки в Москве и других российских городах на время нерабочих дней

В России могут сделать парковку бесплатной в период действия в стране режима нерабочих дней. С такой инициативой выступил Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Там объяснили, что в эти дни транспортный поток снижен до минимума и на улицах, отнесенных к зоне платной парковки, остаются свободные места.

«В тоже время врачи, работники аптек и сотрудники всех других организаций жизнеобеспечения не могут ими воспользоваться. Поездка на работу на личном авто как наиболее безопасный способ передвижения по городу становится невозможной из-за того, что машину нужно будет оставить на длительный срок — до 12 часов», — говорится в официальном сообщении.