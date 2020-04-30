Парковку в Москве на майские праздники сделают бесплатной

В Москве 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет парковаться без оплаты на любой улице в столице, в том числе и на стоянках с повышенным тарифом 380 рублей в час

Плату за парковку на улицах Москвы не будут брать 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. В ведомстве подчеркнули, что бесплатными станут и парковки с повышенным тарифом 380 рублей в час. «В соответствии с постановлением правительства Москвы 289-ПП, парковка бесплатна для всех горожан в государственные праздничные дни», — говорится в сообщении.

При этом платными останутся только огороженные плоскостные парковки со шлагбаумом. Кроме этого в ведомстве напомнили, что в Москве продолжает действовать пропускная система в рамках противодействия распространению коронавируса. Электронный пропуск должны оформить граждане, пользующиеся общественным транспортом, автомобилисты, а также пассажиры такси.