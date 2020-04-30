Автомобильный портал Motorpage
30 апр 2020

Парковку в Москве на майские праздники сделают бесплатной

Парковку в Москве на майские праздники сделают бесплатной

В Москве 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет парковаться без оплаты на любой улице в столице, в том числе и на стоянках с повышенным тарифом 380 рублей в час

Плату за парковку на улицах Москвы не будут брать 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. В ведомстве подчеркнули, что бесплатными станут и парковки с повышенным тарифом 380 рублей в час. «В соответствии с постановлением правительства Москвы 289-ПП, парковка бесплатна для всех горожан в государственные праздничные дни», — говорится в сообщении.

При этом платными останутся только огороженные плоскостные парковки со шлагбаумом. Кроме этого в ведомстве напомнили, что в Москве продолжает действовать пропускная система в рамках противодействия распространению коронавируса. Электронный пропуск должны оформить граждане, пользующиеся общественным транспортом, автомобилисты, а также пассажиры такси.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf R 400 Concept 2014

Volkswagen готовит гибридный 410-сильный Golf R+

30 апреля 2020

Toyota Corolla превратят в кроссовер

30 апреля 2020

Водителям могут объявить амнистию

30 апреля 2020

Штраф за езду без пропуска — по всей стране

30 апреля 2020

В России пешеходы смогут управлять светофорами через смартфон

30 апреля 2020
Люк Донкервольке

Люк Донкервольке покинул пост главного дизайнера Hyundai и Kia

30 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"

Написано новостей:

2 5 7 4 9